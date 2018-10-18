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Emine Erdoğan’a başkentinde coşkulu karşılama

Moldova ziyaretleri kapsamında Özerk Gagavuzya Cumhuriyeti'ne gelen nın eşi Emine Erdoğan, tarafından tadilat ve donanım desteği verilen Huzurevi'ni ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 15:57
Emine Erdoğan’a Gagauz Özerk Yeri başkentinde coşkulu karşılama

'nın Moldova ziyaretine refakat eden Emine Erdoğan, ziyaretin ikinci gününde, başkenti Komrat'ta tadilat ve onarımı tarafından yapılan Huzurevi'ni ziyaret etti. 'ın medikal malzeme yardımlarının da verildiği ziyarete Moldova 'si Galina Dodon da eşlik etti.

Huzurevi bahçesine TİKA tarafından yapılan seranın da ziyaret edildiği programda huzurevi sakinleri yöresel şarkılardan oluşan mini bir konser verdi.

Emine Erdoğan daha sonra tarafından yaptırılan Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı. Bölge insanları tarafından ellerinde Türk bayrakları ile coşkulu sevgi gösterileri ile karşılanan Emine Erdoğan, Moldova'da Türkçe konuşan insanlarla karşılaşmanın mutluluğunu paylaştı.

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Emine Erdoğan’a Gagauz Özerk Yeri başkentinde coşkulu karşılama
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