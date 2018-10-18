Eski polis, uyuşturucu parasını FETÖ'ye aktardığını itiraf etti

Alınan bilgiye göre, özel hareket biriminde çalışan Kudret T, 2007-2014 yılları arası Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı Karşı Atak Timi'nde (CAT) görev yaptı. 17-25 Aralık sonrasında görevinden alınan polis memuru, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde "ele geçirilen uyuşturucu maddelerin adli emanete gönderilmesi" işini yürüten birimde görevlendirildi.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2015'te "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda H.G, Ö.Ü. ve İ.G'yi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde, piyasaya sürdükleri uyuşturucunun bir kısmını para karşılığı polis memuru Kudret T'den aldıklarını itiraf etti.

Bunun üzerine açılan soruşturmada gözaltına alınan Kudret T, tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı. Yargılama süreci devam ederken görev yeri değiştirilen Kudret T, mazeretsiz olarak 10 gün işe gitmediği gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 2016'da Kudret T'yi "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan 25 yıl hapis cezasına mahkum ederek, yakalama emri çıkardı.

- Üst aramasında 1 dolar bulundu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan firari Kudret T'nin İstanbul'da olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Üsküdar'da düzenledikleri operasyonda Kudret T'yi yakaladı. Zanlının üst aramasında, cüzdanının iç kısmında F serisi bir dolar ve teslim etmesi gereken polis kimliği bulundu. Hükümlünün evinde yapılan aramada da çok sayıda kimlik ele geçirildi.

Kudret T'nin üzerinde 1 dolar bulunması üzerine "FETÖ/PDY üyesi" olabileceği gerekçesiyle Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ortak tahkikat başlatıldı. Araştırmanın derinleşmesi üzerine de Kudret T, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.

- Örgütle bağlantısını anlattı

İfadesinde örgüt üyesi olduğunu itiraf eden Kudret T, örgüte himmet verdiğini, toplantılarına katıldığını söyledi.

Kudret T, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri adli emanete teslim edeceği sırada içinden bir kısmını alarak yerine başka maddeler eklediğini ve bu uyuşturucuları bir şebekeye vererek sattırdığını ve satıştan elde ettiği payı kendisinden sorumlu imamlar aracılığıyla terör örgütü FETÖ'ye aktardığını anlattı.

Kudret T. ayrıca Cumhurbaşkanlığı CAT'te görev yaptığı sırada, FETÖ tarafından verilen sorularla komiserlik sınavını kazandığını ancak örgütün CAT'te kalması talimatı verdiği için komiser rütbesini almadığını dile getirdi.

Eski polis memuru Kudret T, örgüt üyesi olduğunu bildiği 20 kişinin isim ve bilgilerini de emniyetle paylaştı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.