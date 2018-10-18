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'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

merkezli 12 ilde /'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 09:35
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında , Adana, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, Kütahya, Sakarya, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Yozgat'ta gözaltına alınan 16 şüpheliden muvazzaf askerler M.A, B.İ, Y.M, M.Ç, İ.A. ile askeri okullardan ilişkileri kesilen S.Y. ve F.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından mahkemesevk edilenlen 7 zanlı, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında 4 kişi daha adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Diğer 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma
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