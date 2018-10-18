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İstanbul'da 'den aranan kadın 'da yakalandı

İstanbul'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında aranan 1 kadın 'da yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 14:48
İstanbul'da FETÖ'den aranan kadın Samsun'da yakalandı
İstanbul'da yürütülen / soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Ç.T. (29) adlı kadın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'a getirilen Ç.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Ç.T.'nin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak İstanbul'daki adliyeye bağlantı yapıp ifade vereceği, teğmen olan eşinin de FETÖ'ten tutuklu olduğu öğrenildi.
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İstanbul'da FETÖ'den aranan kadın Samsun'da yakalandı
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