Konut didik didik arandı

Cemal Kaşıkçı
'nın kaybolmasıyla ilgili Suudi ve Türk güvenlik güçlerinin yer aldığı ortak çalışma grubu, önceki gün Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konut
unda dün arama yaptı. Türk yetkililer ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam 4 sivil plakalı araçla saat 16.40'ta başkonsolosluk konutuna geldi. Konutun bahçesindeki kuyunun boşaltılması için arkasında su motoru ve jeneratör bulunan bir itfaiye aracı getirildi. Bahçede kadavra köpeği 'Melo' ile de arama yapıldı. DRONE KULLANILDI
Özel kıyafetli ekipler konutun çatısı ve bahçesini büyük bir titizlikle incelerken, drone yardımıyla bina ve çevresinin görüntüsü alındı. Konut içinde de Luminol denilen mavi ışık yöntemiyle kan izi ve DNA kalıntısı arandı. 9 saat süren aramalar saat 02.00 civarında sona erdi. İnceleme ekibinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı ile İstanbul Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube müdürlüklerine bağlı uzman personel yer aldı. Bu arada konuttaki aramalar sürerken başkonsolosluk binasına da gece saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri geldi ve orada yeniden arama başlatıldı.