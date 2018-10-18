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Putin'den flaş "Kaşıkçı" açıklaması

Devlet Başkanı , Suudi gazeteci 'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma tamamlanmadan ’nın Riyad ile ilişkilerini bozmayacağını belirterek, “Rusya’yı suçlayıp yaptırım uygulayanlar, gazetecinin öldürüldüğünü söyleyip ’a yaptırım uygulamıyorlar.” dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 18:02 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 18:18
Putin'den flaş Kaşıkçı açıklaması

Putin, Soçi'de düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında, Suudi gazeteci 'nın kaybolmasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

"EŞİT YAKLAŞIM GEREK"

ABD'de yaşadığı için Kaşıkçı konusunda bu ülkenin sorumluluk aldığını belirten Putin, "'yı kimyasal saldırı yapmakla suçlayıp yaptırım uygulayanlar, gazetecinin öldürüldüğünü söyleyip 'a yaptırım uygulamıyorlar. Böyle olaylarda eşit bir yaklaşım geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Özel kıyafetli ekipler Kaşıkçı'nın izini arıyor

"İLİŞKİLERİMİZİ NEDEN BOZALIM"

Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin, özellikle son yıllarda iyi bir noktaya geldiğine işaret eden Putin, "Söz konusu şahıs elit Suudi çevrenin bir üyesiydi.

Kendisi belirli güç sahibi çevrelerle bağlantılıydı. Olanları yorumlamak biraz güç ve gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz. Olaya ilişkin soruşturma tamamlanmadan Riyad ile ilişkilerimizi neden bozalım?" değerlendirmesinde bulundu.

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Putin'den flaş "Kaşıkçı" açıklaması
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