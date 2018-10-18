Sözcü'nün atanamayan öğretmen yalanı ortaya çıktı!

Sözcü Gazetesi bugün yine insanların dramı üzerinden bir yalan habere imza attı. Habere göre Ersin Turhan isimli bir vatandaş sınıf öğretmenliğini bitirdikten sonra atanamadığı için intihar etmişti. Osa yapılan araştırmada Ersin Turhan'ın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 3. Sınıf öğrencisi olduğu ve henüz öğretmen bile olmadığı ortaya çıktı. 2017 yılından sonra kaydını yenilemeyen Ersin Turhan gerekli not ortalamasına da ulaşamamıştı.

SÖZCÜNÜN "ATANAMAYAN ÖĞRETMEN" DEDİĞİ İSİM 3. SINIF ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

Sözcü Gazetesi yine bir yalana imza attı. Bugün yayınlanan "Atanamayan öğretmen intihar etti" başlıklı haberin baştan sona yalan olduğu ortaya çıktı. Sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra atanamadığı için bunalıma girerek intihar ettiği iddia edilen Ersin Turhan'ın üniversite mezunu olmadığı ortaya çıktı.

KAYIT YENİLEMESİNİ DE YAPMAMIŞ

Habere konu olan ve intihar ettiği belirtilen Ersin Turhan isimli vatandaşın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Dahası söz konusu öğrenci bir üst sınıfa geçmek için kayıt yenileme işlemini de başlatmamış.

2017 YILINDAN BU YANA KAYDI BEKLİYOR

2017 yılından bu yana kaydını yenilemeyen Ersin Turhan isimli öğrenci, bir üst sınıfa geçebilmesi için gerekli 2.00 not ortalamasına ulaşamadığı, not ortalamasının 1.75'te kaldığı bilgisine de ulaşıldı.

ÇOCUĞUNA PANTOLON ALAMAYAN BABA HABERİ DE YALAN ÇIKMIŞTI

Sözcü Gazetesi'nin intihar eden insanların mağduriyeti üzerinden kurguladığı yalan haberler bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz ay "Çocuğuna okul kıyafeti alamayan baba" başlıklı haberinin de yalan olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı. İntihar eden İsmail Devrim'in eşinin basına yaptığı açıklamada eşinin bunalıma girdiği ve "Çocuğuna okul kıyafeti alamadığı için intihar ettiği" yönündeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını belirtmişti.