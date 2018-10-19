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? ve Adalet Bakanı Gül'den mahkumlara açıklaması!

? sorusuna yönelik son haberler, gerek mahkumlar gerekse yakınları tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. 'nin gündeme getirdiği ve 'ye sunduğu tasarının ardından ve hükümet kanadının yaptığı ve yapacağı açıklamalar merak ediliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, tasarısı hakkında son gelişmeleri derledik. Peki, af yasası çıkacak mı? İşte konuyla ilgili haberler...

Giriş Tarihi: 19.10.2018 11:28
Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül'den mahkumlara genel af açıklaması!

Milliyetçi Hareket Partisi () tarafından hazırlanan ve 24 Eylül tarihinde Başkanlığı'na sunulan teklifi sonrasında mahkum ve yakınları başta olmak üzere bu süreç yakından takip edilmeye başlandı. İlgili kamuoyunda büyük bir tartışma başlatırken 'ın konuya olan yaklaşımı da oldukça merak ediliyordu. Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün yapılan yapılan açıklama sonrasında, '' çıkacak mı?'' sorusu da Google üzerinden en çok sorgulananlar arasında dikkat çekti.

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde gündeme yönelik açıklamalar yaparken af konusuna da değindi. Erdoğan'ın açıklamarı sonrası af teklifi hakkında gündemdeki yoğunluk artış gösterdi. Konuyla ilgili olarak son açıklama da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Haberimizin detaylarından açıklamaları okuyabilir ve MHP'nin teklifine detaylarına göz atabilirsiniz.

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Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül'den mahkumlara genel af açıklaması!
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