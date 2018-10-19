Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül'den mahkumlara genel af açıklaması!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından hazırlanan ve 24 Eylül tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan af tasarısı teklifi sonrasında mahkum ve yakınları başta olmak üzere bu süreç yakından takip edilmeye başlandı. İlgili af teklifi kamuoyunda büyük bir tartışma başlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya olan yaklaşımı da oldukça merak ediliyordu. Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün yapılan yapılan açıklama sonrasında, ''genel af çıkacak mı?'' sorusu da Google üzerinden en çok sorgulananlar arasında dikkat çekti.

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde gündeme yönelik açıklamalar yaparken af konusuna da değindi. Erdoğan'ın açıklamarı sonrası af teklifi hakkında gündemdeki yoğunluk artış gösterdi. Konuyla ilgili olarak son açıklama da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Haberimizin detaylarından açıklamaları okuyabilir ve MHP'nin teklifine detaylarına göz atabilirsiniz.