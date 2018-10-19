Ardışık aramadan, eski Tugay komutanı çıktı

Gaziantep merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kripto asker yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.

KRİPTO YAPIYA OPERASYON

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

14'Ü MUVAZZAF...

"Mahrem imam" tarafından ankesörlü ya da sabit hattan ardışık arandığı belirlenen şüphelileri yakalamak için 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14'ü muvazzaf 20 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'NÜN "PERDE OYUNU" İTİRAFÇI BEYANINDA

İKİSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen zanlılardan 2'si nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O HATTAN ESKİ TUGAY KOMUTANI DA ARANMIŞ

Öte yandan, kent merkezinde "mahrem imam" tarafından kullanıldığı belirlenen ankesörlü hattan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da arandığı belirlendi.