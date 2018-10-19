Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Ardışık aramadan, eski Tugay komutanı çıktı

Ardışık aramadan, eski Tugay komutanı çıktı

merkezli 15 ilde, 'nün kripto asker yapılanmasına yönelik operasyonda "mahrem imam" tarafından kullanıldığı belirlenen ankesörlü hattan, 2016'daki darbe girişimine ilişkin davada ağırlaştırılmış cezasına çarptırılan eski tuğgeneral 'ın da arandığı belirlendi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 22:31
Ardışık aramadan, eski Tugay komutanı çıktı

merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () kripto asker yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.

KRİPTO YAPIYA OPERASYON

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri () içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ’nün ankesörü böyle bozuldu

14'Ü MUVAZZAF...

"Mahrem imam" tarafından ankesörlü ya da sabit hattan ardışık arandığı belirlenen şüphelileri yakalamak için 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14'ü muvazzaf 20 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'NÜN "PERDE OYUNU" İTİRAFÇI BEYANINDA

İKİSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen zanlılardan 2'si nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O HATTAN ESKİ TUGAY KOMUTANI DA ARANMIŞ

Öte yandan, kent merkezinde "mahrem imam" tarafından kullanıldığı belirlenen ankesörlü hattan, FETÖ'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, ağırlaştırılmış cezasına çarptırılan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral 'ın da arandığı belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ardışık aramadan, eski Tugay komutanı çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN