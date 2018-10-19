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’a veda

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Bahaettin Karakoç’a veda
TÜRK edebiyatında, "" ve "Beyaz Kartal" olarak anılan ve şair, yazar (88) dün Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Ölümünden bir gün önce Uluslararası 5. Kitap ve Kültür Fuarı'na katılarak okurlarıyla buluşan şair Karakoç evinde kalp rahatsızlığı geçirmiş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. K.Maraş Ulu Cami'deki cenaze töreninde taziyeleri kabul eden şairin kardeşi Osman Naci Karakoç (84), "Hayatı şiirle geçti. okumadığı kitap yoktu. Nur içinde yatsın" dedi. Başkan Erdoğan, "Kardeşçe" şiirini paylaştığı merhum şair Bahaettin Karakoç'a rahmet dileğinde bulundu.
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Bahaettin Karakoç’a veda
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