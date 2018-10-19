Bahaettin Karakoç’a veda

TÜRK edebiyatında, "Dede Korkut
" ve "Beyaz Kartal" olarak anılan ve şair, yazar Bahaettin Karakoç
(88) dün Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Ölümünden bir gün önce Uluslararası 5. Kitap ve Kültür Fuarı'na katılarak okurlarıyla buluşan şair Karakoç evinde kalp rahatsızlığı geçirmiş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. K.Maraş Ulu Cami'deki cenaze töreninde taziyeleri kabul eden şairin kardeşi Osman Naci Karakoç (84), "Hayatı şiirle geçti. okumadığı kitap yoktu. Nur içinde yatsın" dedi. Başkan Erdoğan, "Kardeşçe" şiirini paylaştığı merhum şair Bahaettin Karakoç'a rahmet dileğinde bulundu.