Başkan Erdoğan Gagauz Türklerine hitap etti!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada kardeşlik var, dayanışma var, işbirliği var. Elbet burada Moldova ve Türkiye'nin kadim dostluğu var. Buraya elimiz boş gelmek olmaz dedik. Sizlere 81 milyon Türk milletinin selamını verdik. Sizlere Türkiye'deki akrabalarınızın muhabbetlerini getirdim. Bizi bugün burada buluşmamıza vesile olan Dodon'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

AVRUPA'YA IRKÇILIK UYARISI!

Kıymetli dostlar buralara kolay gelmedik. Son 16 yılda attığımız adımlar bu mirasa sahip çıkma hususunda güçlü irademizin yansımasıdır. Bugün iki ülke tarihte hiç olmadığı kadar birbirine yakındır. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada etnik ve kültürel farklılıklar kaşınmaya çalışılıyor. Kültürel ırkçılık adeta veba salgını gibi yayılıyor.

"Komrat'ta başkonsolosluğumuzu açacağız"

"BUGÜN HASTANEMİZİ AÇTIK, BAŞKA YERLERE GİTMENİZE GEREK YOK"

Buradaki soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı sayın Igor'un davetine icabetle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret bizim için oldukça verimli geçiyor. 24 Şubat'ta ve 19 Mayıs'ta seçimlere gideceksiniz. Bu süreçte göreviniz dayanışmanızı korumak ve oyunuza sahip çıkmaktır. Sandıktan çıkan her sonuç halkın özgür iradesini yansıtır. Şimdiden sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün hastanemizi açtık gayet muhteşem. Tüm modern araç gereçleriyle beraber. Başka yerlere gitmenize gerek yok hastaneniz burada.

KOMRAT'TA BAŞKONSOLOSLUK AÇILACAK Gelecek yıl Komrat'ta büyük bir eğitim tesisi inşa ediyoruz. Moldova'da 5 önemli anlaşmaya imza attık. Aramızdaki bağlar daha da güçlenecek. Komrat'ta başkonsolosluğumuzu inşallah çok yakında açıp başkonsolosumuzu da atayacağız. Unutmayın biz Adriyatik'ten Çin Seddi'ne ulaşan 300 milyonluk büyük bir aileyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagauz Türklerine hitap etti