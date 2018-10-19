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yeni bölüm fragmanı yayınlanıyor! Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi uzun bir aranın ardından geri dönüyor. ’un 122. yeni bölüm fragmanı aylardır büyük bir merak ile bekleniyordu. Dizinin senaristi Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile beklenen tarihi verdi. Bu akşam saatlerinden itibaren fragmanın yayınlanması ile birlikte ‘Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak’ sorusu da yanıtını bulacak.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 12:04
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlanıyor! Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?

hayranlarının beklediği açıklama geldi. Diziye verilen uzun bir aranın ardından yeni sezon için heyecan dorukta. Yenilenen oyuncu kadrosu ile bu sezona bomba gibi başlayacak sevilen dizinin yayın tarihi de belli oluyor. Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı için tarih verdi. Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi Mehmet Bozdağ, uzun bir süredir heyecanla bekleyen kişiler için müjdeli haberi verdi. Bu sezona bomba gibi başlaması beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanıyor. İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon oyuncu kadrosu ve diğer tüm detaylar!

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Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlanıyor! Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?
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