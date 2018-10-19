Dünyaya Gagauzya mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Moldova
ziyaretinin ikinci gününde Gökoğuz Yeri
başkenti Komrat'taki Kent Meydanı'nda Gagauz Türkleri
ne hitap etti. Gökoğuzlular Türk, Moldova ve Gagauzya
bayrakları ve Erdoğan posterleriyle alanı doldurdu. "Zaman hayrolsun Gökoğuz yeri, zaman hayrolsun Komrat" diye sözlerine başlayan Erdoğan, özetle şöyle dedi:
"Bizlere şu muhteşem tabloyu yaşattığınız için şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada kardeşlik var. Dayanışma var, işbirliği var. Sizlere 81 milyonluk Türk milletinin selamlarını getirdim. Türkiye'deki akrabalarınızın sınırları aşan muhabbetini getirdim. KARA GÜN DOSTU OLMAYA DEVAM
Bugün iki ülke tarihte hiç olmadığı kadar birbirine yakındır. Fiziki sınırımız olmasa da biz Moldova'yı komşu ülke olarak görüyoruz. Moldovalı dostlarımızın dertleriyle dertlenmeyi, sevinçleriyle mutlu olmayı bir görev biliyoruz. Moldova'nın toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem veriyoruz. Gerektiğinde tüm imkânları Moldova halkı için seferber etmekten çekinmiyoruz. Bundan sonra da Moldova halkının ve Gökoğuz Türkeleri'nin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz.
Sizler 1994'te diğer devletler iç çatışmalarla kıvranırken kardeşçe yaşamayı seçtiniz. Avrupa'nın birçok ülkesi geleceğe karamsarlıkla bakarken sizler bu topraklarda huzuru, barışı, dayanışmayı tercih ettiniz. Sizlerin bu asil tavrı tam anlamıyla bir demokrasi ve medeniyet örneğidir. Geçen 24 yılda kimliğinizi, dilinizi, iç barışınızı, birliğinizi, dirliğinizi koruyarak bu güzel mirası evlatlarınıza, torunlarınıza aktarmanızı diliyorum.
Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde bunun son derece önemli olduğuna inanıyorum. Zira Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde etnik ve kültürel farklılıklar kaşınmaya çalışılıyor. Asırlardır aynı toprağı paylaşan, aynı havayı soluyan, geçmişi ve geleceği ortak olan toplumlar ayrıştırılmak isteniyor. Kültürel ırkçılık adeta bir veba salgını gibi gün geçtikçe yayılıyor. İslam karşıtlığından yabancı düşmanlığına, etnik milliyetçilikten terörizme kadar birçok sorun bir arada yaşama idealimize sekte vuruyor. Buradaki soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor.
Gelecek yıl Komrat'ta büyük bir eğitim kompleksi inşa etmek için gereken adımları atıyoruz. Okuluyla, yurtlarıyla, spor salonuyla, tenis kortlarıyla buraya bu muhteşem eseri kazandırıyoruz. Çok yakında Komrat Başkonsolosluğumuzu da açacağız. Burada Türkiye'ye açılan yeni bir kapınız daha olacak.
Moldova ailesinin bir parçası olarak ülkenin resmi dilini de en iyi şekilde öğrenmenizi ve kullanmanızı önemli görüyorum. Bu sayede hem Moldova'nın beşeri zenginliğini arttıracak hem de Gökoğuz Yeri'nin kalkınmasına katkıda bulunacaksınız. Sizlerin ana dili olan, Anadolu'da analarımızın, babalarımızın konuştuğu, saf, bozulmamış Türkçe'yi yaşatmanızdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gökoğuz Türkçesi'ni unutmayın, unutturmayın." TÜRKİYE YAKIN KARDEŞ Gagauz Özerk Yeri
Başkanı Irine Vlah da Türkiye'nin yakın bir kardeş olduğunu belirterek, "Bugün güzel bir gün. Çok değerli misafirlerimiz var. Bütün halkıma teşekkür ediyorum. Biz bir halkız. Türkiye ve Türk halkı Gagauzya'ya çok büyük yardım veriyor. 24 yılda Türkiye'den hep büyük destek gördük" dedi. Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon da, sözlerine Türkçe "Merhaba Gagauzya" diye başladı. Dodon, "Biliyorsunuz ki Türkiye olmasaydı Gagauzya da olmayacaktı. Türkiye'nin desteği ve yardımıyla bu özerk bölgeyi kurabildik. Hepimiz bir büyük aile unsuruyuz. Gagauzlar, Moldava Cumhuriyeti'nin sadık koruyucularıdır" dedi. 'SİZE 81 MİLYONUN SELAMINI GETİRDİM'
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ta, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile Altındağ Belediyesi tarafından onarılan Kültür Evi'nin açılış törenine katıldı. İcra Komitesi'ndeki toplantının ardından yürüyerek Kültür Evi'ne gelen Erdoğan, Dodon ve Vlah ile halkı selamladı. Konuşmasına, "Sizleri 81 milyon Türk milleti, akrabalarınız adına kalbi duygularla selamlıyorum" diye başlayan Erdoğan, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde Gagauz Özerk Yeri'ne gitmenin hasreti içerisinde olduğunu belirtti. TEDAVİ MERKEZİNİ AÇTI
Erdoğan, "Bugün yine verilmiş sözlerimiz var, inşallah bu sözleri de yerine getireceğiz ve birçok eseri süratle Gagauzya'ya, sizlere hediye edeceğiz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Dodon ise Gagauz Özerk Yeri'ne ilk kez Türkiye ve Moldova Cumhurbaşkanı'nın birlikte geldiğini vurgulayarak Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Erdoğan, Dodon ve Vlah daha sonra, TİKA tarafından onarılan Komrat Bölge Hastanesi Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi'nin açılışını da gerçekleştirdi. '16 YILLIK HASRETİMDİ'
MOLDOVA ziyareti kapsamında dün Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'a geçen Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'ın görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. "Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik. Ancak bizim görmek istediğimiz, Gagauzya'nın birlik beraberlik içinde Moldova ile omuz omuza kalkınma çabalarını sürdürmesidir" diyen Erdoğan, 16 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde buraya hasretinin olduğunu söyledi. Erdoğan şöyle devam etti: BUNDAN SONRA DA YANINIZDAYIZ
"Moldova'nın asli unsurlarından olan Gagauz, soydaşlarımızla komşu olarak addettiğimiz Moldova ile aramızdaki kan bağını oluşturuyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başkan ile yaptığımız görüşmede Gagauzya'nın statüsüne ilişkin hukuki zeminin sağlamlaştırılması hususunda hemfikir olduğumuzu gördük. Özerkliğin layıkıyla işlemesi için somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık. YENİ PROJELER DE YOLDA
TİKA başta olmak üzere belediyelerimiz, resmi kurumlarımız, bakanlıklarımız Moldova makamlarıyla işbirliği içinde pek çok projeye imza atacaklar. Buradaki güvenlikle ilgili de özellikle iki tane TOMA'yı buraya getirmiş olduk. Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan sizlerin yanında olduk. İnşallah bundan sonra da Moldova halkının ve Gagauz Türkleri'nin yanında olacağız." HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ, GENÇLİK MERKEZİNİ AÇTI
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Komrat'ta onarımı TİKA tarafından yapılan Recep Tayyip Erdoğan Huzurevi'ni ziyaret edip, Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı. Emine Hanım'a Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ve eşi Galina Dodon da eşlik etti. Huzurevi bahçesine TİKA tarafından yapılan seranın da ziyaret edildiği programda huzurevi sakinleri yöresel şarkılardan oluşan mini konser verdi. Emine Erdoğan daha sonra Altındağ Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Türk bayrakları ve sevgi gösterileri ile karşılanan Emine Erdoğan, Gençlik Merkezi'nin Gagauz'un geleceğine armağan olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah karşıladı. Karşılamada yerel kıyafetli çocuklar çiçek verdi, geleneksel olarak da ekmek ve tuz ikram edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'ta, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile Eğitim Külliyesi'nin maketini inceledi.
Kültür Evi'nin açılışında, Başkan Tayyip Erdoğan'a, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah tarafından merhum annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte resmedildiği bir tablo hediye edildi.
Gagauz Türkileri'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irine Vlah tarafından "Gagauz Yeri Madalyası" takdim edildi.