‘Evlatlarımızın intikamı alındı’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, dün Ankara
'da düzenlenen 104. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın Kömür beldesinde 16 Ağustos'ta terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda bir askerin yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması, 3 askerin de dost ateşiyle şehit olduğu olayı anımsatan Soylu, "Dün (önceki gün) bu evlatlarımızın arkadaşları, intikamlarını aldılar. Akşamleyin ailelerin bir kısmıyla konuştum. 'İki aydır gözümüze uyku girmiyordu, devletimize olan inancımız tamdı, bu gece rahat uyku uyuyacağız.' dediler. Biz böyle bir milletiz." dedi. AA