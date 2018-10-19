FETÖ sanığına 7 yıl 9 ay hapis cezası

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık Rafet K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık avukatı ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Rafet K, yapının eğitim kurumlarında geçimini sağlayabilmek için çalıştığını ancak örgütle herhangi bir bağının olmadığını öne sürdü.

Mütalaada yer alan "Işık Evleri"nde örgüt ablası olduğu, sohbet toplantıları düzenlediği, örgüt adına yardım ve burs topladığı, örgüt lehine propaganda yaptığı ve "Zeynep" kod adını kullandığı iddialarını reddeden Rafet K, "'Zeynep' ismini sadece kurumda değil, önceki yıllarda da şimdi de kullanıyorum. İsmim erkek ismi olduğu için hep bu ismi kullandım. Ben emir almadım, emir vermedim. Hiçbir terör örgütüyle hiyerarşik bağlantım olmadı. ByLock yüklemedim, kullanmadım. Çalıştığım kurumla patron işçi ilişkisiyle görevimi yaptım. Örgüt üyesi de sempatizanı da değilim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü kurma" suçundan beraatına karar verdiği sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın tutuklu geçirdiği süreyi göz önüne alarak adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı hükümleriyle tahliyesine karar verdi.