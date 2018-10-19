Kaşıkçı soruşturması titizlikle yürütülüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmadaki son durumla ilgili açıklama yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın Levent Polis Merkezi'ne 2 Ekim'de saat 16.40'ta Hatice Cengiz tarafından bildirilmesi üzerine Başsavcılıkça derhal soruşturma başlatıldığına vurgu yapılarak, "İnceleme ve soruşturmaya ilişkin diğer adli işlemler ayrıca devam etmekte olup, soruşturma, uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütülmektedir" denildi.
Bu arada soruşturma kapsamında konutu aranmak istenirken, geçtiğimiz salı Türkiye'yi terk eden Suudi Arabistan
'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin de şüpheli konumuna düştüğü ileri sürüldü.
Soruşturmada daha önce Suudi Arabistan'dan gelip Cemal Kaşıkçı'yı ortadan kaldırdığı düşünülen 15 kişi şüpheli olarak kayda geçmişti. Dosyada 16'ncı şüpheli olarak Uteybi'nin olaydaki rolünün araştırıldığı, kaçırma ve olası cinayette doğrudan parmağı olup olmadığının incelendiği iddia edildi. Ayrıca soruşturma kapsamında bazı başkonsolosluk çalışanlarının ifadesinin alınmasının da düşünüldüğü ileri sürüldü. 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne göre konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığı, bazı istisnaları içeriyor. Ağır suç kategorisine giren cinayet suçlaması da bu istisnalar arasında bulunuyor.