KPSS davasında 11 sanığa hapis cezası

FETÖ'NÜN 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 12 davada yargılanan sanıklardan 11'i, "FETÖ üyesi olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı. Sanıklardan Ayşe Bilge Çakır, Hülya Gülcü, Yasemin Yıldırım, İrfan Oğuzoğlu, Emine Dinç, Sevil Çoşgungönül, Türkan Solmaz, Özge Temiz, Behiye Kartal ve Rabia Demir "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Sanıklardan Ali Alegöz ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis ile cezalandırıldı. Sanıklar Dinç, Coşgungönül, Solmaz, Temiz, Kartal ve Demir'i, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı. ANKARA