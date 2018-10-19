KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? KYK burs ücretleri ne kadar oldu?

Üniversite sınav sonuçları ve ek yerleştirmelerin açıklanmasının ardından yüzbinlerce öğrenci KYK'dan yapılacak burs ve kredilerle ilgili duyuruları takip etmeye başlamıştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve krediler için başvuru ekranını 15 Ekim tarihinde açtı. Burs ve kredilere son başvuru tarihi ise 21 Ekim olarak belirtildi. Öğrencilerin merak ettiği diğer sorular ise "KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır", "KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu", "KYK burs ve Kredi sonuçları ne zaman belli olacak" şeklinde oldu. İşte haberimizden detaylar...

BURS VE KREDİLERE ZAM GELDİ

KYK burs ve kredilerinde Üniversite öğrencileri için 500 Türk Lirası, Yüksek Lisans yapan öğrenci, 1.000 Türk Lirası, doktora yapan ise 1.500 Türk Lirası alacak. Başvurular sadece e-Devlet KYK burs sayfasında gerçekleşiyor. İnternet üzerinden yapılacak başvurularda herhangi bir ücret alınmayacak.

KYK İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK ÖNCELİK BELGESİ OLANLAR KİMLER?

Şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor. Bütün öğrencilerin e-Devlet üzerinden başvuru yapması ve başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor.