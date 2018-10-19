Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

'de operasyonunda 2 tutuklama

'de ile yakalanan Afgan uyruklu G.O. ve E.Ö., tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 17:32
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

'e madde getirileceği yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Otogar Kavşağı uygulama noktasında plakalı bir aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, şeffaf poşette 50,18 gram metamfetamin bulundu. Araçtaki Afgan uyruklu G.O. ve E.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan adliyede çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN