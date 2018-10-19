Son dakika: Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi! Bakanlıktan ilk açıklama geldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu taciz girişiminin Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi'ne refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından yapılan manevralarla engellendiği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası hukuka uygun gerçekleştirdiği faaliyetlerin engellenmeye çalışılması, uluslararası hukuk kurallarıyla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Yunanistan'a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül etmemesi ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden uzak durmasını tavsiye ediyoruz."

Doğu Akdeniz'de çalışmalarına başlayan Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisini taciz eden Yunanistan'a ait fırkateynin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından engellendiği bildirilmişti.

Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisi, dün akşamdan itibaren, Doğu Akdeniz'de önceden ilan edilen Türkiye'ye ait Güzelyurt Araştırma Sahası'nda çalışmalarına başlamıştı.