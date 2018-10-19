'Uçan Baluk'un kanatları takıldı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın önünde birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

KANATLARI TAKILDI

Bayraktar, fotoğrafın altına düştüğü notta, "Bu arada Uçan Balukun kanatları takıldı, üretim hattında ilerliyor" ifadesini kullandı.

İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞINA GİDEN YOLDA İLK ADIM: AKINCI

İnsansız hava aracı konusunda son yıllarda ciddi atılımlar yapan ve dünya standartlarını yakalayan Türkiye de bu adımı yeni insansız hava aracı AKINCI ile atıyor. AKINCI, insansız savaş uçağına giden bir önceki aşama olarak görülüyor. Projenin başarıyla gerçekleşmesi halinde yeni model insansız savaş uçağına geçiş hızlanacak.



40 BİN FEETE KADAR ÇIKABİLİYOR

Şu anda kullanılan SİHA'ların bir üst modeli olarak tasarlanan AKINCI, 4,5 ton ağırlığında olacak ve 1,5 ton faydalı yük taşıyabilecek. AKINCI, halihazırda kullanılan ve üretilen SİHA'lardan daha fazla manevra kabiliyetine sahip olacak ve daha fazla havada kalabilecek. 40 bin fite kadar çıkabilecek olan AKINCI, üzerinde SİHA'ların taşıdığından daha büyük 4 adet füze taşıyabilecek. Böylece atış menzili yükselmiş olacak, 12 kilometre uzaklıktaki hedefleri kolaylıkla vurabilecek.