Uyuşturucuyu çalıp parasını FETÖ’ye aktardı

iki yıl önce Ankara Narkotik Masası
'nda görev yaparken adli emanete taşıdığı uyuşturucu maddeleri çalarak uyuşturucu satıcılarına satan, meslekten ihraç edilen ve 25 yıl hapis cezası alan eski polis memuru N.T. İstanbul Üsküdar'da yakalandı. Uyuşturucu paralarının bir kısmını FETÖ
'cülere aktardığı iddia edilen şüphelinin üzerinde "F Serisi" bir dolar bulundu. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Karşı Atak Timi'nde (CAT) görev yaparken sınavı kazanarak komiser rütbesi almaya hak kazandığı fakat örgütün "Yerinde kal" talimatı ile rütbesini almadığı iddia edildi. Tutuklanan şüphelinin 17-25 Aralık yargı darbesinin ardından Ankara Narkotik Masası'na gönderilerek görev yerinin değiştirildiği iddia edildi. FETÖ operasyonları kapsamında ise Malatya
'da 4 astsubay gözaltına alındı. Gazi Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen profesör Ö. Ç., Antalya
Belek'teki bir otelde,bir başka soruşturmada aranan S.C. Kars'ta cezaevindeki eşini ziyarete gidince yakalandı. Samsun, Tekirdağ ve Sinop'ta da 3 kişi yakalandı.