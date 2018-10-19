Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Uyuşturucuyu çalıp parasını FETÖ’ye aktardı

Uyuşturucuyu çalıp parasını ’ye aktardı

EMİR SOMER
EMİR SOMER RIDVAN UYSAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Uyuşturucuyu çalıp parasını FETÖ’ye aktardı
iki yıl önce 'nda görev yaparken adli emanete taşıdığı uyuşturucu maddeleri çalarak uyuşturucu satıcılarına satan, meslekten ihraç edilen ve 25 yıl hapis cezası alan eski polis memuru N.T. İstanbul Üsküdar'da yakalandı. Uyuşturucu paralarının bir kısmını 'cülere aktardığı iddia edilen şüphelinin üzerinde "F Serisi" bir dolar bulundu. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Karşı Atak Timi'nde (CAT) görev yaparken sınavı kazanarak komiser rütbesi almaya hak kazandığı fakat örgütün "Yerinde kal" talimatı ile rütbesini almadığı iddia edildi. Tutuklanan şüphelinin 17-25 Aralık yargı darbesinin ardından Ankara Narkotik Masası'na gönderilerek görev yerinin değiştirildiği iddia edildi. FETÖ operasyonları kapsamında ise 'da 4 astsubay gözaltına alındı. Gazi Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen profesör Ö. Ç., Antalya Belek'teki bir otelde,bir başka soruşturmada aranan S.C. Kars'ta cezaevindeki eşini ziyarete gidince yakalandı. Samsun, Tekirdağ ve Sinop'ta da 3 kişi yakalandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucuyu çalıp parasını FETÖ’ye aktardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN