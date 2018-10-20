419 FETÖ’cünün iadesi istendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan FETÖ
firarilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. FETÖ'ye yönelik soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında yurtdışında olanlar hakkında mahkemelerce iade talepleri hazırlandığını belirten Gül, bu taleplerin Adalet Bakanlığı
aracılığıyla ilgili ülkelere gönderildiğini aktardı. Bakan Gül, "Bugüne kadar 419 FETÖ yöneticisi ve üyesi hakkında yabancı ülkelerden iade talebinde bulunulmuştur. Hangi ülkede olduğu belli olmayanlar hakkında da kırmızı bülten talebi yapılmaktadır" dedi.