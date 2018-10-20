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419 ’cünün iadesi istendi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018
419 FETÖ’cünün iadesi istendi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan firarilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. FETÖ'ye yönelik soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında yurtdışında olanlar hakkında mahkemelerce iade talepleri hazırlandığını belirten Gül, bu taleplerin aracılığıyla ilgili ülkelere gönderildiğini aktardı. Bakan Gül, "Bugüne kadar 419 FETÖ yöneticisi ve üyesi hakkında yabancı ülkelerden iade talebinde bulunulmuştur. Hangi ülkede olduğu belli olmayanlar hakkında da kırmızı bülten talebi yapılmaktadır" dedi.
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419 FETÖ’cünün iadesi istendi
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