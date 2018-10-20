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Erdoğan, ’da konuşuyor - Canlı

, ’a geldi. Başkan Erdoğan Ünlüler Karması maçının başlama vuruşunu yapacak.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da konuşuyor - Canlı

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Bugün burada gençlerimizle birlikte olmanın gücümüze güç, enerjimize enerji kattığını hissediyoruz. Biz karşımızda atasından işaret aldığı gün milletiyle beraber yürüyecek evlatları görüyoruz. Bu gençlik 2053 e 2071 vizyonumuzu hayata geçirecek olan gençliktir. İstikbalimizi karartmak isteyenlere günlerini göstermeye hazır mıyız? Bayrağımızı indirmek ve ezanımızı susturmak ve istikbalimizi karartmak isteyenlere günlerini göstermeye hazır mıyız? Bu gençlik yanımızda oldukça ulaşamayacağımız hedef yoktur. Kılıcınız keskin olacak ki vatanınıza ve özgürlüğünüze göz dikenlere fırsat vermeyeceksiniz."

, Stadyumu'nun açılışını yapmak ve Ziraat Gençlik Festivali kapanış törenine katılmak üzere kente geldi. Saat 14.00 sıralarında havayoluyla kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışların ardından 'Ünlüler Karması' maçının başlama vuruşunu yapacak. Erdoğan'ın daha sonra ise İl Başkanlığının yemeğine katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ünlüler Karması maçı için Diyarbakır’da

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da konuşuyor - Canlı
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