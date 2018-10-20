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’nün değil barışın merkezi olacak

TÜLAY CANBOLAT Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018
Türkiye Maarif Vakfı, 'nün daha önce yoğun olarak örgütlendiği 'de 'International Maarif Schools' adıyla okul açtı. Erbil'de İhsan Doğramacı Erbil Vakfı'na ait okul, 15 yıllığına Maarif Vakfı'na devredildi. 'International Maarif Schools' ismiyle hayata geçirdiği okul, aktif eğitime başladı. Daha önce 237 öğrencisi bulunan okul, Vakfa devredildikten sonra yerel halk tarafından gösterilen büyük ilgiden dolayı öğrenci sayısı 530'a yükseldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Safin Dizayi'nin "Bu kampus bu topraklara eğitim, umut, barış ve bilim getirecek. Çocuklarımız güvenle okuyacak ve Türkiye'de darbe yapan FETÖ de tutunamayacak" sözleriyle açılışından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
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Erbil FETÖ’nün değil barışın merkezi olacak
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