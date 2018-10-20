İstanbul Baro Başkanı seçimleri protestoyla başladı

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan genel kurulu yeterli imzanın toplanması üzerine saat 11.30 sıralarında başladı. Genel kurulda ilk olarak Genel Kurul Başkanlık Divanı seçildi. Divan Başkanlığı'na Şeref Kısacık oy birliği ile seçildi. Ardından Genel Kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile açıldı.



10 adayın başkan olmak için yarıştığı genel kurulda mevcut baro başkanı Mehmet Durakoğlu üyelere seslendi. Durakoğlu konuşmasına yarın yapılacak seçimlerde adaylara başarılar dileyerek başladı. Bu sırada "Özgürlükçü Demokrat Avukatlar" grubu üyeleri ellerinde "Savunmada Taviz Çok. Çünkü Siz Varsınız" yazılı dövizlerle salona girdi. Bu sırada bazı avukatlar alkışlarla protestoya tepki gösterdi.



Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan başkanlık yarışında baro tarihinde ilk kez 10 aday yarışacak. Yarın yapılacak seçimlerde yarışacak isimler şöyle;

Özgürlükçü Hukukçular Platformu'ndan Eren Keskin, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu'ndan Hasan Kılıç, Avukat Hareketi'nden Başar Yaltı, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi'nden Talat Canbolat, Milliyetçi Avukatlat Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, Ortak Hedef Platformu'ndan Cem Kaya Karatün ile Bağımsız adaylar Fikret İlkiz ve Çiğdem Koç.

BUGÜN NELER OLDU