Ayvalık’ta CHP’li başkana duvar yazılarıyla maaş isyanı

Balıkesir
'in Ayvalık ilçesinde belediye çalışanları isyanda. Son 4 yıldır işçi ve memur maaşlarını düzensiz olarak ödeyen CHP
'li Ayvalık Belediyesi, son 4 aydır maaş ödemesi yapmadı. İşçi ve memurlar da ilçede başta Cunda yolu olmak üzere birçok farklı noktada duvarları, sokakları ve bilbordları tepki yazılarıyla doldurdu. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in talimatıyla her defasında silinen yazılar, eylemcilerin ısrarı sonucu tekrar tekrar yazıldı. Belediye çalışanları "Maaşları öde bozuşucaz", "Maaşları öde, Kıbrıs neyine", "Sevgi kazanamadı, hep burjuva kazandı" ve "Gençer istifa" yazılarıyla haklarını arıyor. Yaşanan kriz CHP Genel Merkezi'ne de taşındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, "Biz her fırsatta CHP'li belediyeleri örnek belediyecilik yapıyor diye örnek gösteriyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi. BELEDİYEYİ BATIRDI
AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay yaşananlarla ilgili şunları söyledi: "Türk turizminin en önemli ilçelerinden Ayvalık'ta kasa tam takır. Toplanan vergiler nereye harcanıyor bilen yok. Evine ekmek götürmek için mesai saatleri dışında gece denize kaçak çıkmak zorunda kalan bir arkadaşımız (Hayri Kar) dört ay önce yaşamını yitirdi. Sadece işçilere değil, taşeronlara ve müteahhitlere de milyonlarca lira borç var. Ayvalık tarihinin en zor dönemini CHP'li Gençer'in döneminde yaşanıyor.