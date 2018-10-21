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haberi: Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

Başkan Başkanı ile telefonda görüştü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.10.2018 00:13 Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 01:07
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı ile Başkanı telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Trump arasında bu akşam telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra terörle mücadele, meselesi ve 'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Amerikalı Pastör Andrew Brunson ile ilgili hukuki sürece de de��inilen görüşmede iki lider, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğini her alanda normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını teyit ederken, dahil terörle mücadelede iş birliği konusunu ele aldı.

İki lider, konusundaki yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek, mutabakatının önemini vurguladı.

Erdoğan ve Trump, Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması hususunda da mutabık kaldı.

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Trump ile görüştü
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