Bizi canevinden vuran fırsatçıları unutmayız

Başkan
Erdoğan, akşam da AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılarak partililere hitap etti. Diyarbakır'ı bu gelişinde daha canlı, kararlı ve umutlu gördüğünü belirten Erdoğan, şunları söyledi: SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN 5 AY YETER:
2019 Mart'ta ortak geleceğimizde yeni bir sayfa açacağız. En isabetli adaylarla seçim
e girecek, Allah'ın izniyle seçimi alacağız. Her seçimi bir imtihan olarak yaşadık. Diyarbakır'da gönüllerimiz bir olduğunda seçime kadar olan 5 aylık zaman ziyadesiyle bize yeter. KİRLİ İTTİFAKLAR:
Kimi zaman iftiralarla, kimi zaman kirli ittifaklarla, kimi zaman provokasyonlarla üzerimize geldiler. Ama vesayetin pençesinden kurtardığımız Türkiye
'yi darbecilerin de insafına bırakmadık. Üzerimize kur, faiz, enflasyon ile yüklendiler. Eski dönemlerde böyle durum felaketle sonuçlanırdı. Gerekli tedbirlerle durumu kısa sürede kontrol altına aldık. Dış saldırılar kadar içerideki fırsatçılar da canımızı sıktı. Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta canevinden vuranları da unutmayız. Önceliğimiz üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmak. ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Başkan
Erdoğan'ı Diyarbakır havalimanında çocuklar çiçeklerle karşıladı. Erdoğan elini öpen çocukları sevdi. Erdoğan yağan yağmura aldırmadan Diyarbakırlı vatandaşlarla da uzun süre ayak üstü sohbet etti. Havalimanından Diyarbakır Stadyumu'na kendisini taşıyan otobüsten inerken çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtan Erdoğan için kentte geniş güvenlik önlemleri de alındı.