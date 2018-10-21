FOX TV’nin yalanına RTÜK sessiz

FOX TV
Ana Haber sunucusu Fatih Portakal
yine bir yalan haberle gündemde. Şehir hastaneleri ile ilgili yalan haberden sonra yeni bir skandala imza atan FOX Haber
bu sefer de ekonomiyi hedef aldı.
FOX TVmuhabiri, İkitelli Ayyakkabıcılar Sanayi Sitesi'ne gitti ve ayakkabı üreticilerinin atölyelerini kapattığını, açık olanların ise kapanmak üzere olduğunu, çalışanların işten atıldığını söyledi. aHaber de İkitelli Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'ne gidip bu durumu araştırdı. FOX haber ekibinin, öğle tatilinde olan boş bir atölyede çekim yaptığı ortaya çıktı. Aynı atölyenin sahibi böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. FOX TV'nin Türkiye ekonomisini hedef alan bu yayıncılığına karşı RTÜK
'ün sessiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı. SEKTÖR LEVEL ATLIYOR
aHaber konu ile ilgili Ayakkabı Sanayicileri Dernek Başkan Yardımcısı Süleyman Gürsoy ile konuştu. Gürsoy "Sitenin tamamı işsizlikten yatıyormuş, krizden vurulmuş, sektör yerle bir olmuş havası verdiler. Gerçekte ise ayakkabı sektörü level atlıyor. 10 yılda 150 milyon dolar yıllık ihracatı olan bir sektörden 769 milyon dolar ihracatı olan günlere geldik" dedi.