Maarif Vakfı 55 ülkeye ulaştı

Türkiye Maarif Vakfı
(TMV) Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Mustafa Göksu, Maarif çalışmaları hakkında SABAH'a özel açıklamalarda bulundu Vakfın, kurulduğu günden bu yana FETÖ
ile mücadele, teslim alınan okul ve yapılan faaliyetleri anlatan Göksu, dünyanın her yerinde aktif çalışma yürüttüklerini söyledi. Türkiye'yi eğitimde bir dünya markası yapacak maarif ajansının kurulduğunun müjdesini de veren Göksu, "Çok kısa sürede dünyanın birçok ülkesine dokunduk, terör örgütü FETÖ'nün ihanet üsleri bir bir bize teslim ediliyor. Dünyadaki inlerine de girdik, okul görünümlü yuvalarının dağılması çok yakında" dedi.
Maarif Vakfı'nın 15 binin üzerinde öğrencisi, iki üniversitesi, 16 yurdu ve 164 okulu bulunduğunu söyleyen Göksu, "15 ülke, FETÖ'yü terör örgütü ilan etti ve okullarını Maarif Vakfı'na devretti. 40 ülkede okul açma operasyonumuz ve bazı ülkelerde de mahkemeler devam ediyor" diye konuştu.
Göksu, "Bazı okulları FETÖ'den teslim aldığınızda çok gayri ahlakı propaganda yürüttüklerini gördük. Ama biz çizgimizden şaşmadan bu hainlerin ihanetlerini bir bir bitireceğiz" ifadelerini kullandı. MAARİF AJANSI KURULUYOR
Maarif Ajansı kuracaklarının müjdesini veren Göksu, ajansın çalışma detaylarını şöyle anlattı:
"Maarif Ajansı öğrenci getirmeye ve göndermeye yardımcı olacak. Bu danışmanlık hizmeti ile herkesin bütçesine, bölümlere göre üniversite kataloğu şeklinde web sayfasını oluşturacağız. Ofisimiz olacak. Öğrenci, web sayfasına girdiğinde hangi ülkede, hangi bölümler var, ücreti nedir, yurt var mı hepsinin bilgisini alabilecek." 2023'E 250 BİN KİŞİLİK HEDEF
2023
yılında yurtdışından 250 bin öğrenci getirmeyi hedeflediklerini belirten Göksu, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bu işe çok emek harcıyor ama bizde bulunduğumuz sahada buna katkı sağlayacağız. Bulunduğumuz ülkelerde direktörümüz var ama Maarif ajansı ile damarlarımızı çalıştıracağız. Giden gençler o ülkenin uzmanı olacak, insan kaynağı olarak dönecekler" dedi.