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'tan canlı yayında flaş sözler

Genel Başkan Yardımcısı Danıştay'ın 'andımız' kararı ile ilgili olarak, "Uzun bir süredir unuttuğumuz yüksek yargının siyasete müdahalesiyle karşı karşıyayız bunu tasvip etmemiz mümkün değildir" dedi.

Giriş Tarihi: 21.10.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 12:09
Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında flaş sözler

CNN Türk'te 'in sunduğu Hafta Sonu programında konuşan Kurtulmuş şunları söyledi:

Meselenin geneline baktığınız zaman 2018 yılında dünyanın büyük metropollerinden birisinde ve bir ülkenin konsolosluğunda dünyaca bilinen bir gazeteci içeri giriyor ve dışarı çıkamıyor.

Olay çok sıcak olduğu için belki fazla farkında değiliz ama, gerçekten hepimizin kanını donduran insanlığın bittiği ürkütücü korkunç bir olaydır.

olarak bir kere kestirmeden şunu söylemek isteriz, yani hiçbir şekilde bu meselenin üstünün örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Şu anda devam eden resmi bir soruşturma var.

Tabi resmi makamlar ortaya çıkan bilgi ve bulgular kesinleştikten sonra açıklama yapma durumundalar. Ama Türkiye bu işin üzerinin örtülmesine asla müsaade etmeyecek.

Meselenin aslı neyse onun ortaya çıkması için gayret sarf edecek. İnşallah en kısa zamanda meselenin hakikati ortaya çıkar.

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Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında flaş sözler
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