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Oxford’da Kılıçdaroğlu’nu terleten sorusu

Giriş Tarihi: 21.10.2018
'nde Türk öğrencilerle bir araya gelen Genel Başkanı , kaybettiği seçimlerle ilgili gelen soruya cevap vermekte güçlük çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım temaslarda bulunmak üzere gittiği 'de, dünyaca ünlü münazara platformu Oxford Union'ı ziyaret etti. Burada Türk öğrencilerle bir araya gelen CHP Lideri, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Ancak Türk öğrencilerin soruları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği yönde olmadı.

HİÇ DERS ÇIKARMADINIZ MI?
Bir öğrenciden gelen, 16 yıldır her seçimden galibiyetle çıkan 'den hiç ders alıp almadığı yönündeki soru karşısında Kemal Kılıçdaroğlu büyük şaşkınlık yaşadı. Soruya cevap vermekte zorlanan Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz tarihten ders çıkarmaya çalışıyoruz" diyerek soruyu geçiştirmeye çalıştı.
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Oxford’da Kılıçdaroğlu’nu terleten AK Parti sorusu
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