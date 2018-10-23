AK Parti adayları halka soracak

AK Parti, yerel seçimlerde 'sıfır hata' ile aday belirlemek için yeni yöntemlere başvuracak. Bunlardan biri de plebisit (yerel bir sorun ile ilgili vatandaşın doğrudan karar vermesi) benzeri bir uygulama olacak. Bir il ya da ilçede iki aday arasında kararsız kalınırsa o yerin en işlek caddesine stant kurulacak. Vatandaşlar özel cipli kartlar ile oy kullanacak. Böylece vatandaşın tercihine göre aday belirlenecek.



PLEBİSİT UYGULAMASI

AK Parti, önümüzdeki ay başında başlayacak aday belirleme süreci için çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, AK Parti, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde kullanmak için elektronik bir sistem kuruluyor. Bu sistem hem illerin nabzının tutulmasında hem de plebisit yöntemi olarak kullanılacak.

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AK Parti, adayların belirlenmesi için komisyonlar kuracak. Komisyon çalışmaları sırasında bir il ya da ilçede iki isim arasında kararsız kalınırsa sistem devreye girecek. Kararsız kalınan yerleşim biriminin en işlek cadde ya da meydanına bir stant kurulacak. Özel yazılımla hazırlanan bilgisayar programına arasında karar verilemeyen iki isim girilecek. Vatandaşlar çipli kartlar ile kurulan stantlarda oylarını kullanacak. Birkaç saat içinde vatandaşın hangi aday üzerinde yoğunlaştığı ortaya çıkacak. Bu yöntem ile AK Parti'de doğru adayı seçmiş olacak.



ÖNCE KAYYUMLAR

YSK'nın, yerel seçimlere ilişkin süreci 12 Kasım'dan itibaren başlatması ve arka arkaya genelgeleri yayımlaması bekleniyor. AK Parti de, önümüzdeki ay başından itibaren aday belirleme komisyonlarını oluşturacak. AK Parti, adayların belirlenmesinde, küçük iller, kayyum atanan belediyeler ile muhalefetin elindeki yerlerden başlamayı planlıyor. Buralardaki isimler kamuoyuna bir an önce açıklanacak. Böylece seçim çalışmaları daha hızlı başlamış olacak. Başkan adaylarından farklı ücretler alınacak. 30 büyükşehir belediye başkan adayı daha fazla ücret ödeyecek. Daha sonra il ve ilçelerin nüfuslarına göre bir ücret aralığı belirlenecek.