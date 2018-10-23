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Direktörü 'ye geliyor

ABD medyası, Direktörü 'in 'de Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili temaslarda bulunacağını yazdı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.10.2018 03:47 Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 04:01
CIA Direktörü Gina Haspel Türkiye'ye geliyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı () Direktörü 'in, İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci 'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere 'ye hareket ettiği belirtildi.

ABD medyasının, ismini paylaşmadığı kaynaklara dayandırarak yayımladığı haberlere göre Haspel, Türkiye'de Kaşıkçı soruşturması kapsamında temaslarda bulunacak.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

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CIA Direktörü Gina Haspel Türkiye'ye geliyor
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