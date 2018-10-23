CIA Direktörü Türkiye’ye gelecek

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA
) Direktörü Gina Haspel'in temaslarda bulunmak üzere gelecek hafta pazartesi günü Türkiye'ye geleceği belirtildi. ABD medyasının, ismini paylaşmadığı kaynaklara dayandırarak yayımladığı haberlere göre Haspel, Türkiye'de Kaşıkçı soruşturması kapsamında temaslarda bulunacak. Bu arada Reuters haber ajansı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yakınındaki isimlerden olan ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından görevden alınan Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin, cinayet öncesi katillerle internet üzerinden iletişim halinde olduğunu ileri sürdü. Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında tutulduğu odaya görüntülü görüşme programı aracılığıyla bağlandığı ve ona hakaretler ettiği de iddialar arasında yer aldı.