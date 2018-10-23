Cumhurbaşkanlığından son dakika af ve Cemal Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kalın, Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin, "İdlib mutabakatından dolayı Sayın Trump, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ifade ettiler." dedi.

Münbiç'e yönelik gelişmeleri değerlendiren Kalın, şöyle konuştu:

"ABD'li yetkililer sürecin hızlanması için atmaları gereken adımları atmaya başladılar. Gaziantep'te devam eden ortak eğitim önümüzdeki günlerde tamamlanacak ve Münbiç civarında yakın bir zaman içerisinde müşterek devriye faaliyetleri başlayacak."





AF KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af konusundaki açıklamalarına ilişkin, Kalın, "Cumhurbaşkanımızın MHP'yi, onun tabanını hedef alan bir değerlendirmesi söz konusu bile değil. Kastettiği, özensiz hazırlanması halinde bir Af Yasası'nın doğuracağı toplumsal sonuçlardır." değerledirmesinde bulundu.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU

Kalın, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu İstanbul'da yapılacak. Üçüncü havalimanının yapılması münasebetiyle." diye konuştu.

DANIŞTAY'IN ÖĞRENCİ ANDI KARARI

Danıştay'ın Öğrenci Andı kararına ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Kalın, şunları kaydetti:

"Burada milli kimlikle ilgili bir tartışma yok, okullardaki bir uygulama ile ilgili bir konudan bahsediyoruz. Bununla ilgili tabii hukuki süreç devam edecek. Onun da hep birlikte takipçisi olacağız. Türk ifadesinden kimsenin herhangi bir rahatsızlığı asla söz konusu değildir. Bu ifade okullarda okunmayınca bizim ne Türklüğümüzden bir kaybımız olur ne Türklük kimliği ortadan kalkar."

CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASI

Kalın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, şöyle konuştu:

"Konu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir konu değildir. Türkiye, burada uluslararası hukuk çerçevesinde kendi milli hukuk kuralları çerçevesinde olayın aydınlatılması için gerekli adımları atmaktadır. Mesele, menfur bir cinayetin aydınlatılması meselesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın baştan beri koyduğu çizgi son derece nettir. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak."



DOĞU AKDENİZ

Kalın, "Türkiye Doğu Akdeniz'deki doğal haklarından, uluslararası hukuktan doğan haklarından hiç bir zaman vazgeçmeyecek." diye konuştu.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARI

ABD'nin yaptırım kararına ilişkin soruyu yanıtlayan Kalın, "Beklentimiz, en kısa sürede kaldırılması. Bu ikili ilişkilerin normalleşmesi sürecinde pozitif bir adım olacaktır." dedi.

CHP'NİN İŞ BANKASI HİSSELERİ

CHP'nin İş Bankası hisselerine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortada açık olan bir şey varsa o da bir siyasi partinin bu şekilde bir şirket ortağı olması ya da böyle bir yönetim yapısı içinde bulunmasının aslında Siyasi Partiler Kanunu ve pratiği açısından uygun olmadığı şeklinde."

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