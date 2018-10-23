Dünyanın gözü kulağı Erdoğan’ın bugünkü konuşmasında

Başkan Erdoğan'ın önceki gün yaptığı konuşmada "Kaşıkçı olayı tüm çıplakçılığıyla aydınlatılacak. Biz kararlıyız dedik. Kaşıkçı olayına ilişkin detayları salı günkü AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklayacağım. Adalet arıyoruz. 15 kişi niye geldi? 18 kişi niye tutuklandı? Grup toplantısında tüm çıplaklığıyla bunların detaylarına gireceğim. Dünya şu anda kimi nasıl konuşuyor hepsine bakacağız" demesi dünya medyasında yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması "Salı günü grup toplantısında açıklayacağım"

ERDOĞAN 'ÇIPLAK GERÇEK' SÖZÜ VERDİ

Gözler Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşmaya çevrilirken Kaşıkçı'nın da yazarı olduğu Amerikan Washington Post gazetesi "Erdoğan, Kaşıkçı cinayetiyle alakalı detayları açıklayacak" başlığını attı. Amerikan New York Times gazetesi de "Şimdiye dek sert bir açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında sessizliğini bozacak" değerlendirmesinde bulunuldu. Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera, "Erdoğan 'çıplak gerçek' sözü verdi" başlığını öne çıkarırken, İngiltere'den Daily Mail gazetesi internet sitesinde Erdoğan'ın şimdiye dek Riyad ile ilişkilerin aniden ve tamamen kopmaması için temkinli davrandığı yorumunu yaptı. Fransız Le Monde gazet esi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı bilgilerin, meselenin seyrini ciddi anlamda etkileyeceği tahminini dile getirdi. Rus Rossisykaya Gazeta'da yayımlanan bir makalede ise " Suudi yönetimi günah keçisi bulup sorumluluktan kurtulmak istiyor. Trump ise Riyad'la para ilişkisi yüzünden dikkatleri bu cinayetten uzaklaştırmak istiyor" denildi.