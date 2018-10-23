FETÖ’nün aranan muhasebecisi yakalandı

Yurt genelinde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 62 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 35 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/ PDY) "doktorlar imamının muhasebecisi" olduğu iddiasıyla aranan zanlı E.Ç., Gaziantep'te hücre evinde yakalandı. "Gaybubet" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan E.Ç. Adıyaman'a götürüldü. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlının, örgüt üyesi doktorlardan her ay "himmet" adı altında para topladığı ve örgüte ait derneklerde sayman olarak görev yaptığı öğrenildi.

FETÖ'nün ihanet dosyası: İşte askeri casusuluk kumpasının şifreleri...

Konya merkezli 11 ilde yürütülen FETÖ/ PDY soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda ise 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 11 ilde eş zamanlı FETÖ/ PDY operasyonu düzenledi, 13 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan meslekten ihraç edilmiş bir doktor ile yine meslekten ihraç edilmiş eski polis memuru tutuklandı.



Halit TURAN -Abbas ÇAKAR - Kasım ŞAHİN