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Konsolosluğa girdi, dublörü çıktı

Giriş Tarihi: 23.10.2018
Konsolosluğa Cemal Kaşıkçı girdi, dublörü çıktı
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi timi tarafından katledilen muhalif Suudi gazeteci cinayeti ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Amerikan yayın kuruluşu CNN, Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyen bir kişinin görüntüsünü yayımladı. Görüntülerde şüphelinin Kaşıkçı'nın kıyafetleri, sahte sakal ve gözlüklerle konsolosluğun arka kapısından çıktığı anların kayda geçtiği belirtildi. Kaşıçıkçı'nın kıyafetlerini giyen kişinin, konsolosluğa 2 saat önce girdiği görülüyor. Arka kapıdan çıkmış ve üzerinde Kaşıkçı'nın kıyafetleri var. Bu şekilde Kaşıkçı'nın yaşadığı izlenemi verilmeye çalışıldı. Görüntülerdeki adamın, 5 kişilik infaz timinin üyesi M. Muhammed Almadani olduğu iddia ediliyor. Almadani İstanbul'a 2 Ekim sabaha karşı geldi ve 3 Ekim günü bir yolcu uçağıyla İstanbul'dan ayrıldı. Kaşıkçı'nın konsolosluğa girerken görülmesinden birkaç saat önce de İstanbul Sultanahmet Cami yakınlarında görüldüğü kaydedildi.
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Konsolosluğa Cemal Kaşıkçı girdi, dublörü çıktı
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