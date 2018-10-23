Konsolosluk personeli tanık olarak ifade verdi

Suudi
gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade için çağrılan 25 konsolosluk çalışanından 5'i dün İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcılar tarafından dinlenen tanıklar arasında başkonsolosluk şoförü, memurlar, teknik ve idari personel vardı. Tanıklardan konsolosluk memuru Mustafa A., Kaşıkçı'yı olay günü gördüğünü söyledi. Diğerleri ise "Görmedim" diye yanıt verdi. Tanıklar suikast timini görmediklerini, olay günü kendilerine özel izin verilmediği, normal mesai bitiminde (15.30) konsolosluktan ayrıldıklarını öne sürdü. SABAH'a konuşan bir başkonsolosluk çalışanı da, "O gün konsoloslukta arbede olduğu doğru değil" dedi. Öte yandan konutunun aranacağı gün apar topar ülkesine dönen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin eşi de dün Türkiye'den ayrıldı. Çocukları ise halen Türkiye'de.