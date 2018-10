Mart seçimleri bu ana muhalefetin sonu olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı'na katıldı. Konuşmasında ağırlıklı olarak yerel seçime yönelik mesajlar veren Erdoğan özetle şunları söyledi:

Seçim maratonu başladı. Kadın Kollarımız birçok birimimizden önce yola revan oldu. Hem aday belirleme aşamalarında hem de seçim çalışmalarında sizlerin açtığı yoldan yürümeye gayret edeceğiz.

Parlamento'da kadın temsil oranı yükseldi. 8 kadın belediye başkanımız var. Bu toplumun yüzde 52'si kadınsa kadının söyleyeceği çok şey var. Bunu bileceğiz. Arzumuz, bu rakamların nüfusa göre orantılı bir tabloyu yansıtması. İnşallah bu hedefimizi gerçeğe dönüştürene kadar durmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçim sonları olacak"

FİTNE TOHUMLARI EKİYOR

Ana muhalefet partisinin ve avanelerinin milletimizi bölmesine, insanlarımızı birbirine düşürmesine fırsat tanımayacağız. Kazanmaya umudu olmayan ana muhalefet, sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyecektir. Daha şimdiden bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak kurmak için kirli pazarlıklara girişmeleri boşuna değildir. Bir taraftan bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar, diğer taraftan da Suriyeli muhacirlere zalim Esad'ın diliyle saldırıyorlar. Her seçim döneminde olduğu gibi bu sefer de muhacir ile ensar arasına fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Bay Kemal, şunu iyi bil, biz muhaciri de ensarı da çok sevdik.







Irkçı kelimelerle, CHP'ye yaraşır şoven ifadelerle savaştan kaçan mazlumları hedef alarak üç beş oy kazanacaklarını düşünüyorlar. 7 yıldır büyük bir sabır ve alicenaplıkla Suriyeli mazlumlara ev sahipliği yapan bu millete galeyana getirerek için söylemedik yalan bırakmıyorlar. Fakat tüm çabalarına, kışkırtmalarına rağmen Türk milletinin basiret ve ferasetini anlayamadılar. Buna rağmen her seçim döneminde aynı şeyleri yapıp farklı sonuç ummaktan bir türlü kendilerini kurtaramıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Mart 2019 seçimlerinde sonuç aynı olacak. İnşallah yine aynı hezimeti yaşayacaklardır.

Erdoğan AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu

24 HAZİRAN'I YANSITACAK

Mart 2019 seçimleri sıradan bir seçim değil. Bu mahalli idareler seçimi belki de bu ana muhalefetin sonu olacak. Çünkü bu ana muhalefetin başındaki zat, sadece millete değil, aynı zamanda CHP'nin başına da bela. CHP'yi de bizim özellikle bundan kurtarmamız lazımı. Bu, SSK'yı batırd geldi, şimdi CHP'yi batırmanın gayreti içinde. Bazen dostlar diyor ki, 'Bununla uğraşmaya gerek yok, varsın orada kalsın, bu sizin hayrınızadır'. Adam İngiltere'ye gidiyor, oradaki Türk gençlerine Türkiye'yi şikayet ediyor. 'Türkiye'de özgürlük, demokrasi yok' diyor. Özgürlük, demokrasi yok da bugüne kadar bunca seçime girdin ve her seçimi kaybettin. Kaybettiğin halde hala seçime giriyorsun, bundan daha büyük demokrasi olur mu? Nitekim bir genç '11 seçimi kaybettiniz, bundan ders almadınız mı?' diye sormuş. Yoo, onda bu noktada ders alacak, neyse gerisini söylemeyeyim.





24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının tam manasıyla idareye yansıması ancak 2019 seçim kavşağının da başarıyla atlatılmasına bağlı. Her zaman ne diyorum, kale içerden fethedilir. İçerde kim var, siz varsınız. AK Parti'nin öncü neferleri kadınlarımızdır, Kadın Kollarımızdır. Vatandaşlarımızla görüşüp, onları AK Parti'ye oy vermeye ikna edecek olanlar öncelikle sizlersiniz. Kale içerden fethedilir. Sizler hanımları ikna ettiğinizde onlar, beylerini ikna etmenin yolunu nasıl olsa bulurlar.

Şimdi hedef, Mart 2019'da, büyükşehirleri toplamak, illeri, ilçeleri toplamak ve çok daha güçlü bir şekilde seçimlerden çıkmak. Bunun için gerçekten çok koşturacağız.

Erdoğan, dün Kabine toplantısına girmeden önce "Kabine toplantısında Cemal Kaşıkçı olayının değerlendirmesini yapacağız" diyerek bugünkü grup toplantısında Kaşıkçı olayıyla ilgili açıklama yapacağına bir kez daha gönderme yaptı.