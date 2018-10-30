İşte Türk askerinin kış donanımı! Komutan tek tek anlattı…

Jandarma Lojistik Komutanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Jandarma Özel Harekat ve Komando birliklerimiz her türlü iklim ve arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde eğitilmektedirler. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için gerekli kıyafet ve teçhizat için de donatılmışlardır. Tam teçhizatlı bir komando personelimiz soğuk iklim elbisesi içinde, soğuk iklim eldiveni, soğuk iklim botu giymiş vaziyette."

Askerin kış donanımı tanıtıldı!

"Soğuk iklim kıyafetinden ayrı olarak çift katlı polar mont ve ısınmayı artırıcı kar başlığı. Karlı havalarda da beyaz başlık olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yağışlı havalarda kardan korunmak amacıyla panço kıyafetimiz mevcuttur."

"EKSİ 40'A KADAR KORUMA SAĞLIYOR"

"Hepsini birlikte kullandığımızda eksi 40'a kadar koruma sağlamaktadır. Uyku tulumlarımız, dağ çadırlarımız mevcut. Ayrıca bunlara ilave alarak yeni tip soğuk iklim kıyafeti tüm birliklerimize geçen hafta itibariyle gönderildi. Pusu ve mevzi için giyilebilir uyku tulumu tedariklerine de başladık."

"Yine soğuk iklim botlarının, koruyucu özelliklerini artırıcı planımız ARGE kapsamında yapıldı, birliklerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Soğuk havalarda kimyasal vücut ısıtıcıları da mevcuttur. Uyku tulumu eksi 40. Eksi 15-10. Kar elbisesi ve pançoyu aldığımızda eksi 40'a kadar muhafaza imkanı sağlamaktadır."