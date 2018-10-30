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Son dakika: 'nün Müdürlüğündeki yapılanmasına operasyon

Son dakika haberi! 'nün Ankara İl Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, kullanıcısı 18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 10:13
Son dakika: FETÖ'nün Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında /PDY silahlı terör örgütü ile irtibat/iltisaklı olduğu tespit edilen İl Müdürlüğü öğretmen yapılanması bünyesinde yer alan ve kullanıcısı oldukları belirlenen 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 3'ünün aktif çalışan, 2'sinin emekli oldukları, 13 kişinin ise daha önce ihraç edildikleri öğrenildi. Operasyonlarda 11 şahıs yakalanırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Son dakika: FETÖ'nün Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılanmasına operasyon
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