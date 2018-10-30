Son dakika: FETÖ'nün Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibat/iltisaklı olduğu tespit edilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen yapılanması bünyesinde yer alan ve Bylock kullanıcısı oldukları belirlenen 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Hakkında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 3'ünün aktif çalışan, 2'sinin emekli oldukları, 13 kişinin ise daha önce ihraç edildikleri öğrenildi. Operasyonlarda 11 şahıs yakalanırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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