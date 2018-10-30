TSK son dakika duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkâri kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, Hakkâri kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgelerine dün düzenlenen hava harekâtlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoların imha edildiği ve silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. (



BİNGÖL'DE, PKK'LI 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 1'İ YARALI YAKALANDI

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi.

Genç ilçesi kırsalında jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'lı teröristlere yönelik ortaklaşa operasyon düzenledi. Operasyonda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist ise yaralı yakalandı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.