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Başkan Erdoğan'dan 'a yaptırım yorumu: Yanlış buluyorum

Başkan Erdoğan'dan ABD'nin 'ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili açıklama

Giriş Tarihi: 6.11.2018 13:17 Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 14:12
Başkan Erdoğan'dan İran'a yaptırım yorumu: Yanlış buluyorum

"YAPTIRIM KARARLARINI YANLIŞ BULUYORUM"

Başkan grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan "ABD'nin 'a yaptırımlarını yanlış buluyorum. Biz İran'dan 10 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz. 11 Kasım'da 'te yapılacak zirvede bu konunun gündeme geleceğini düşünüyorum. Bu yaptırım kararları dünyanın dengesini bozmaya yönelik bir adım." dedi.

"YPG İLE ORTAK DEVRİYE KABUL EDİLEMEZ"

Ayrıca Erdoğan YPG ile ABD ordusunun Suriye'de ortak devriye attığının belgelenmesi üzerine yaptığı değerlendirmede "Bu kabul edilemez bir durumdur. "dedi

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Başkan Erdoğan'dan İran'a yaptırım yorumu: Yanlış buluyorum
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