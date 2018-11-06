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’nün askeri yapılanmasına operasyon

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 astsubay ile meslekten ihraç edilen bir teğmen gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.11.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 14:46
FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon
Alınan bilgiye göre, /PDY silahlı terör örgütünün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan içerisindeki kara ve jandarma kuvvetlerine mensup 5'i halen aktif görevde olan astsubaylardan oluşan hücrelere yönelik Kahramanmaraş merkezli, İstanbul, Samsun, Ankara, Tekirdağ, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde eş zamanlı operasyonda 5 astsubay 1 teğmen gözaltına alındı.

Gözaltına alınan C.K, F.K, M.K, U.G, M.S ve H.H.Ş'nin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital delile el konuldu.
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FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon
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