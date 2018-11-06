FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon

Alınan bilgiye göre, FETÖ
/PDY silahlı terör örgütünün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK
içerisindeki kara ve jandarma kuvvetlerine mensup 5'i halen aktif görevde olan astsubaylardan oluşan hücrelere yönelik Kahramanmaraş merkezli, İstanbul, Samsun, Ankara, Tekirdağ, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde eş zamanlı operasyonda 5 astsubay 1 teğmen gözaltına alındı.
Gözaltına alınan C.K, F.K, M.K, U.G, M.S ve H.H.Ş'nin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital delile el konuldu.