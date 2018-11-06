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Rus savaş gemisi, 'ndan römorkörle geçti

Çanakkale Boğazı'ndan 'P. Nikolaymuru- 565' isimli römorkörle çekilen, 'na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi '' geçti. Gemi, 'ne doğru yol aldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.11.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 15:13
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan römorkörle geçti

'nden saat 10.00'da 'P. Nikolaymuru- 565' isimli römorkörle çekilen ve 'na giriş yapan, 'na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi '', saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi ve römorkör, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra 'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisi ve römorkörün boğazdan geçişine Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.

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Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan römorkörle geçti
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