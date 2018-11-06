Terör örgütünden teslim olanlar, elebaşlarının çocuk ve kadınların peşinde olduğunu deşifre etti

PKK
/KCK terör örgütünün sözde kadınları özgürleştirme, kadın-erkek eşitliği sağlama iddiasının aksine kadınları cinsel bir meta olarak gördüğü güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Güvenlik güçlerince yakalanan Nemrut kod adlı terörist verdiği ifadede, kadın örgüt mensuplarının üst düzey örgüt mensubu erkeklerle ilişkiyi reddetmesi halinde ya ajan olmakla suçlandığını ya da benzer şekilde ithamlarda bulunularak teşhir edilip cezalandırıldığını belirtti.
Güvenlik güçlerine teslim olan diğer bir kadın terörist olan Gibar kod adlı P.Ü. ise Zap bölgesinden Kunera/Kale tepe bölgesinde iki ayrı grup halinde gittikleri mağarada eğitim aldıklarını, bu esnada sözde bölük sorumlusu ile ilişki yaşadığına dair iftiraya uğradığını söyledi. Hakkındaki bu suçlamadan dolayı örgüt tarafından kurulan sözde mahkemeye çıkarıldığını, cinsel ilişki iddiaları nedeniyle kontrol maksadıyla doktora sevk edildiğini, buradan çıkan sonuçların lehine olmasına rağmen Kale Tepe mağarasında 10 gün tecritte tutulduğunu, sonrasında da 20 gün örgütün sözde cezaevinde tutuklu kaldığını belirtti.