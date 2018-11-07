Afrin şehidi Muratdağı'nın eşinden duygulandıran paylaşım

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda 23 Ocak'ta şehit olan, Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı için Sivaslı sanatçı Ayaz Aydın, 'Oy Memedim' adlı türkü yaptı. Türküyü Birgül Muratdağı'nın eşinin anısına yaptıklarından etkilenerek bestelediğini söyleyen Aydın, "Afrin operasyonunda şehit olan askerlerimizden Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın cenazesine 59 gün sonra ulaşıldı. O günlerde bu olay ve sonrasında şehit eşi Birgül hanımın eşi anısına yaptıkları beni çok etkiledi. Allah herkese böyle sevgi nasip etsin. Zaten daha önce de ailece tanışıklığımız vardı. Hatta şarkı sözlerinden bazı bölümleri Mehmet hayattayken dinlemişti. O günlerde tamamlamak nasip olmadı. Şehit olmasının ardından bende tanışma yıl dönümleri için eşine şarkıyı tamamlayıp, hediye ettim. Bir kez daha Mehmet ve diğer vatan kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

'BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Şehit eşi Birgül Muratdağı ise Aydın'a teşekkür ederek, "Bu türkünün bir hikayesi var, en başından gelen. Ayaz ağabeyin eşi Elif arkadaşım. Düğünümüzden sonra Mehmet'e benim adıma hediye olarak nakaratını yazıp, söylemişti. Eşimin şehadetinden sonra haberi alışım, yaşadıklarım, hissettiklerim ve sevgimden etkilenip, türküyü tamamlayıp, tanışma yıl dönümümüzde hediye etti. Ben de bu türkü için klip hazırlattım. Tanışma yıl dönümümüzde sosyal ortamda paylaşmak istedim. Bu türkünün en güzel tarafı da Mehmet'in de dinlemiş olması ve hayatımın en güzel başlangıcı olan 7 Kasım'da yayınlanması. Hikayemizin hep devam etmesini istiyorum. Bu türkü de benim için çok kıymetli. Allah vatan için şehit düşen tüm kahramanlarımızın mekanlarını cennet eylesin" dedi.

'OY MEMEDİM'

Şehit eşi Birgül Muratdağı'nın, klip şekline getirerek, sosyal medyada paylaştığı 'Oy Memedim' adlı türkünün sözleri şöyle;

Burseya Dağı'nda başında yara /Şehit oldu benim canım ondaymış sıra /Cebinde bulmuşlar 35 lira/ Harçlığına kan bulaşmış benim Memedim./Oy Memedim Can Memedim/Sensizken gülemedim/Şehidim kaldı düşman elinde/Son bir kez göremedim/Bir yığın asker var evin dışında/Yüreğime köz koydular şubat kışında/Şahadetin söylediler namaz başında/Kara haber tez ulaştı benim Memedim./Oy Memedim Can Memedim/Sensizken gülemedim/Şehidim kaldı düşman elinde /Son bir kez göremedim.